Новосибирские муравьи построили себе «небоскребы»

Огромные муравейники заметил житель Новосибирска.

Сибиряк прислал фото в редакцию VN.ru — некоторые муравейники достигали метровой высоты.

Новосибирский ученый, кандидат биологических наук Алексей Яновский рассказал, что такие большие «дома» сооружают одни из самых полезных для леса насекомых — рыжие муравьи, которые редко кусаются.

«Кроме полезных для леса муравьев, встречаются среди них и нежелательные обитатели садов и огородов. Они мельче и живут в песчаных или земляных холмиках, которые сами сооружают или используют для своих гнезд кочки и укрытия под досками. Кроме прямого ущерба проросткам плодам и ягодам, основной вред садовых муравьев связан с их манерой разводить и распространять тлю, выделения которой служат пищей для них. А самый большой из наших муравьев — это черного цвета. Он древоточец, разрушающий древесину старых и больных деревьев. Чаще всего осин. Самый крошечный — муравей-фараон, досаждающий жителям высоток в Новосибирске», — отметил ученый.

Ранее новосибирский агроном Шубина дала рекомендации по посеву моркови и свеклы.