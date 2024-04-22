В Новосибирске на майские праздники будут ездить дополнительные электрички

Пресс-служба АО «Экспресс-пригород» сообщила о назначении двух дополнительных ускоренных электропоездов в майские праздники в Новосибирской области.

Поезда №7135/7136 на маршруте Новосибирск – Барабинск будут совершать дополнительные рейсы 27 апреля и 8 мая, а в обратном направлении – 28 апреля, 9 и 12 мая. Это связано с увеличением спроса на поездки в праздничные дни.

Назначенные электрички будут альтернативой для пассажиров, планирующих поездки на электропоездах №7141 и №7134 по этому маршруту.

Пассажиров просят обратить внимание на изменения в расписании и планировать свои поездки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продлили срок закрытия улицы Северной еще на неделю.