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Прокуратура хочет арестовать имущество на 50 млн рублей у двух бывших чиновников Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Прокуратура хочет арестовать имущество на 50 млн рублей, похищенных при госконтрактах в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, прокурор подал иск о взыскании в пользу мэрии с Дмитрия Мальцева и Константина Анакина 50 миллионов рублей.

Напомним что 17 апреля суд отправил под домашний арест экс-руководителя муниципального казенного учреждения «Горсвет» Константина Анакина. Он будет находиться под арестом до 16 июня 2024 года. Анакина подозревают в мошенничестве с госконтрактами.

Ранее, 16 апреля, его задержали. Вместе с ним был задержан и бывший начальник госбюджетного учреждения области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрий Мальцев.

В 2017 и 2018 годах муниципальные учреждения заключили контракты на обслуживание светофоров в городе на 50 млн рублей. Но эти деньги потратили не по назначению, тем самым нанеся ущерб бюджету города в размере 50 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Нина Раневская
Журналист

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