У экс-чиновников хотят арестовать имущество на 50 млн руб в Новосибирске

В Новосибирске у экс-чиновников хотят взыскать имущество на 50 миллионов рублей.

Суд Новосибирска отправил под домашний арест экс-руководителя муниципального казенного учреждения «Горсвет» Константина Анакина – его подозревают в мошенничестве с госконтрактами.

Вместе с ним по делу о хищении арестовали и бывшего руководителя МКУ Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1» (ДЭУ №1) Дмитрия Мальцева.

В результате с экс-чиновников хотят взыскать 50 миллионов рублей в пользу мэрии.

Напомним, что в Новосибирске осудили беглецов из МЛС — их поймали в другом регионе.