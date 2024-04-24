В Новосибирске бар «Элтон» оштрафовали на полмиллиона за пропаганду ЛГБТ*

Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал с кандальный бар «Элтон» за пропаганду ЛГБТ*. При этом 500 000 рублей шоумены заплатят за ролик, размещённый гостем заведения.

Скандал вокруг бара «Элтон» разгорелся в феврале 2024 года. После того, как «будущий мэр», блогер Владислав Пушкин заявил, что в учреждении мужчины переодеваются в женщин и в таком виде развлекают публику. Закрыть заведение общественник попросил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

После скандала в баре «Элтон» была проведена проверка. В интернете действительно нашлись ролики, персонажей которых заподозрили в пропаганде ЛГБТ*. Много интересного правоохранители нашли в телеграмм-канале сообщества «Elton bar & Blue Piano bar Новосибирск». Аналогичные ролики нашлись и на просторах YouTube.

«Защитник ООО «Элтон Джон» вину в совершении административного правонарушения не признал, указал, что видеосюжет «Новосибирск. Квирография, серия 3» снят журналистом и блогером Кареном Шаиняном. Об этом Карен Шаинян говорит в первые минуты видеосюжета, в титрах в конце видеоматериала также указано, что режиссёром является Карен Шаинян, данный материал размещён на портале YouTube, владельцем которого является компания Google LLC, на канале Карена Шаиняна»,

- говорил представитель интересов бара.

Как отмечал юрист, Карен Шаинян не является сотрудником ООО «Элтон Джон», поэтому выразил удивление тем, что к административной ответственности привлекают руководство клуба.

Кстати, привлечение к ответственности по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) в судебной практике встречается не так часто. Но на этот раз вина руководства клуба была доказана.

«Суд, исследовав материалы дела, установил, что факт совершения ООО «Элтон Джон» административного правонарушения подтверждается рядом доказательств: осмотром страниц, на которых были размещены материалы, а также заключением эксперта АНО «Центр экспертиз", согласно которому в материале содержатся признаки символики ЛГБТ*- организаций, согласно признакам, изложенным в исследовательской части, а именно: фотоизображения содержат изображение радуги из шести полос, цвета которых идут в соответствии с природным порядком радуги, сверху вниз: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и фиолетовый; в представленном на исследование материале имеются признаки пропаганды движения ЛГБТ*», — говорится в решении Железнодорожного районного суда.

В итоге, судья постановил оштрафовать руководство клуба «Элтон» на 500 000 рублей. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Сам блогер, который привлек внимание к бару, подвергся хейту со стороны своих же подписчиков. Сейчас Владислав Пушкин предпочитает держаться в стороне от скандала.

*Признано экстремистским и запрещено в РФ