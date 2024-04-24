В Новосибирске могут сменить проектировщика Дзержинской линии метрополитена

О Дзержинской линии метро рассказал губернатор.

Андрей Травников сообщил, что в предыдущие годы была доверчивость со стороны руководства Новосибирска к основной проектной организации, которая выполняла работы по транспортной инфраструктуре, в том числе и по метрополитену – это муниципальное предприятие «Метро Мир».

«Оно уверело руководство города, что документацию на Дзержинскую линию 2012 года не нужно переделывать, что она пройдет экспертизу. Как говорится, сойдет и так. И, несмотря на все мои замечания о том, что не нужно терять время и следует выполнять работы по проектированию, этого все равно не происходило», – рассказал Андрей Травников.

В результате доверие к организации пропало, а «иллюзии» у городского руководства исчезли, поэтому сейчас будет решаться вопрос о смене проектировщика Дзержинской линии.

Напомним, еще в октябре прошлого года сообщалось, что проект Дзержинской линии метро в Новосибирске до сих пор не был направлен на государственную экспертизу, при том, что разговоры о его разработке велись еще в 2013 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор региона Травников сообщил о завершении работ на станции «Спортивная» в Новосибирске.