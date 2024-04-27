В мэрии раскрыли зарплату директора зоопарка Новосибирска Андрея Шило

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило в 2023 году получал около 214 тысяч рублей в месяц.

Информация об этом была опубликована на сайте мэрии.

Заместитель директора зоопарка по науке Ольга Шило, мать руководителя, получала почти 179 тысяч рублей в месяц. Главный бухгалтер учреждения зарабатывал 164 тысячи рублей.

Также отмечается, что зарплата Андрея Шило в 2023 году выросла, по сравнению с предыдущим периодом, когда он получал немного больше 190 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что банкиру из Новосибирской области снизили сумму взыскания.