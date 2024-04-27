В Новосибирске на женщину-продавца, которая напала на журналистов, завели дело

В Новосибирске завели дело на женщину-продавца, напавшую на журналистов.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, в региональном центре возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста.

Напомним, 7 марта 2024 года в одном из магазинов в Кировском районе города женщина-продавец напала на журналистов телеканала ОТС. Они решили помочь мужчине, который приобрел у жительницы города термос, но он оказался некачественным. Журналисты пришли на место торговли.

На попытку съемочной группы поговорить об инциденте женщина набросилась на них.

«В настоящее время следователи изучают видеоматериал, предоставленный потерпевшим, проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — пишет пресс-служба.

Напомним, что это не единственный случай нападения на журналистов в Новосибирске.



