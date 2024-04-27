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Жители Новосибирска подали иск в суд на 50 тысяч рублей за укусы бездомных собак

Фото: Сиб.фм

Жители Калининского района Новосибирска обратились в суд с иском на 50 тысяч рублей за укусы бездомных собак.

Как сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте», в региональном центре жители Калининского района пожаловались на нападения бездомных собак.

Прокурор района в интересах граждан подал в суд три иска о взыскании морального вреда из-за укусов животных.

Суммы компенсации — от 50 до 60 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске на женщину-продавца, которая напала на журналистов, завели дело.

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Нина Раневская
Журналист

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