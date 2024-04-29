Под Новосибирском заметили дорожный указатель с ошибкой

В Новосибирском районе установили дорожный указатель с ошибкой.

В телеграм-канале «АСТ-54» опубликовали пост, в котором неизвестный пожаловался на дорожный указатель.

Дело в том, что название села Гусиный Брод в Новосибирской области написали с двумя «н», что является ошибкой.

Пост обрел популярность и набрал более 55 тысяч просмотров. В комментариях предлагают проверить на грамотность тех, кто причастен к изготовлению и установке знака. Нашлись и те, кто отнесся к ситуации с пониманием и юмором.

«Ну, хоть не «брЕд» и то хорошо», — написал один из пользователей.

Напомним, что в Новосибирске Новоколледж, Новошкола и Инотекст объявили о прекращении своей деятельности.