Строители спасли собаку со льда Обского моря в Новосибирске

Новосибирские строители помогли добраться до берега собаке, которая находилась на льду Обского моря.

Как сообщает «Горсайт», в Новосибирске строители помогли выбраться собаке со льда Обского моря.

Инцидент произошел возле пляжа «Звезда» в Советском районе города. Строители работали на берегу. В это время неизвестным образом собака оказалась на льду приблизительно в 100 метрах от земли.

Изначально мужчины планировали дождаться спасателей, но передумали и решили действовать сами. Сообщается, что собака была благополучно доставлена на берег.

Один из строителей накормил собаку своим обедом. В данный момент для животного ищут новых хозяев.

Напомним, что у вокзала в Новосибирске нашли породистого голубя с необычными метками.