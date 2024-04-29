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общество

В Новосибирской области энергетики объявили о режиме повышенной готовности

Фото: VN.ru

Режим повышенной готовности из-за ураганного ветра объявили в НСО.

По информации пресс-службы АО «РЭС», из-за неблагоприятной погоды в ближайшие дни (дожди, грозы и ураганный ветер) в Новосибирской области может прерваться электричество.

В связи с чем 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Уточняется, что в режиме повышенной готовности энергетики будут работать до утра 2 мая.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение 29 апреля.

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Валерия Митрохина
Журналист

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