В Новосибирской области энергетики объявили о режиме повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ураганного ветра объявили в НСО.

По информации пресс-службы АО «РЭС», из-за неблагоприятной погоды в ближайшие дни (дожди, грозы и ураганный ветер) в Новосибирской области может прерваться электричество.

В связи с чем 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Уточняется, что в режиме повышенной готовности энергетики будут работать до утра 2 мая.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение 29 апреля.