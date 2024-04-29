В Новосибирском зоопарке рассказали о жизни выдр

Сотрудники новосибирского зоопарка рассказали о жизни выдр.

Для того чтобы разнообразить жизнь животных, сотрудники оборудуют бассейн выдр мостиками, горками и плотами. В свободное от сна время выдры всегда чем-то заняты.

«Они любознательны, и мы постоянно работаем над обогащением среды в их вольерах. Их занимают новые запахи, и поэтому мы приносим им корицу и дубовые листья», — гласит пост.

Также иногда сотрудники намеренно усложняют процедуру кормления. Они помещают еду в разные емкости, а выдры стараются открыть или разгрызть их. Уточняется, что с поставленными задачами зверьки справляются быстро.

Напомним, что в мэрии раскрыли зарплату директора зоопарка Новосибирска Андрея Шило.





