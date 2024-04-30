Актер Депардье, прописанный в Новосибирске, предстанет перед судом осенью

Прописанного в Новосибирске актера Депардье будут судить по обвинению в сексуальном насилии.

По данным Frasnce-Presse, актер Жерар Депардье предстанет перед судом осенью.

Напомним, что утром 29 апреля Жерара Депардье вызвали в полицию в Париже. Его допрашивали по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин.

53-летняя художница-постановщица утверждает, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году Жерар Депардье схватил ее и трогал за талию, живот и грудь. Требовалось вмешательство третьих лиц, чтобы его остановить. После инцидента он звонил и оскорблял женщину.

16 февраля во Франции подали новую жалобу о домогательствах. Бывшая ассистентка кинематографиста заявила, что столкнулась с подобным поведением Депардье во время съемок в 2014 году. По ее словам, актер трогал ее за ягодицы и отпускал нецензурные комментарии.

Актер предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах в октябре текущего года.

В 2013 году Жерар получил гражданство России, а в 2018 году Депардье прописался в Новосибирске.

22 марта 2024 года в Новосибирске открылся ресторан актера “Жерарня”.