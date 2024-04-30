Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок Будущего в Новосибирске

В Новосибирске Кубок Будущего выиграла молодежная сборная России.

Российская молодежная сборная по хоккею выиграла международный турнир в «Сибирь-Арене» в Новосибирске. В финале сборная победила команду Беларуси.

С 25 по 28 апреля в Новосибирске проходил международный молодежный турнир по хоккею «Лига ставок. Кубок Будущего». В нем принимали участие хоккеисты от 20 лет и старше из Беларуси, Казахстана. Также была Студенческая хоккейная Лига и сборная России. В финале сборная России обыграла соперников в трех матчах из трех, победив со счетом 4:1.

Самым ценным игроком Кубка Будущего стал нападающий ХК «Сибири» Владимира Михалева.

Напомним, что в Новосибирске ХК «Сибирь» расстался сразу с четырьмя игроками.





