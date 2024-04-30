Вооруженные Силы РФ за сутки сбили 22 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 30 апреля 2024 года подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе ДНР, Харьковской и Луганской областях. Бойцы также заняли более выгодные рубежи.

Было отражено три атаки ВСУ. Противник потерял до 40 военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение по живой силе и технике ВСУ в районах Красногоровки и Константиновки в ДНР.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Семеновка ДНР. Поражены формирования нескольких бригад ВСУ.

За сутки ВС РФ смогли отразить 10 контратак в районах ДНР. ВСУ потеряли до 370 военных, четыре автомобиля и два бронетранспортера.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили цех сборки беспилотных аппаратов, живую силу и военную технику ВСУ в 110 районах.

Средствами ПВО сбиты 22 украинских беспилотника, реактивный снаряд системы «Ураган» и авиабомба JDAM производства США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.