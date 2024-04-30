сегодня
30 апреля, 22:30
пробки
1/10
погода
+1.9°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 98.02
сегодня
30 апреля, 22:30
пробки
1/10
погода
+1.9°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 98.02
сегодня 20:45
общество

Стали известны точные даты начала летних каникул в Новосибирске

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске назвали даты начала летних каникул.

Департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что последняя, 4-я четверть в 2024 году началась 1 апреля. Она закончится 24 мая.

При этом на летние каникулы некоторые школы могут выйти позже названной даты, так как расписание отдыха может отличаться из-за разных факторов.

Также с 1 апреля в городе началась приемная кампания на поступление в первый класс. Многие родители пользуются Госуслугами, чтобы подать заявление. Об этом сообщает Vn.ru.

Напомним, что в Новосибирске Новоколледж, Новошкола и Инотекст объявили о прекращении своей деятельности.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в