Стали известны точные даты начала летних каникул в Новосибирске

В Новосибирске назвали даты начала летних каникул.

Департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что последняя, 4-я четверть в 2024 году началась 1 апреля. Она закончится 24 мая.

При этом на летние каникулы некоторые школы могут выйти позже названной даты, так как расписание отдыха может отличаться из-за разных факторов.

Также с 1 апреля в городе началась приемная кампания на поступление в первый класс. Многие родители пользуются Госуслугами, чтобы подать заявление. Об этом сообщает Vn.ru.

Напомним, что в Новосибирске Новоколледж, Новошкола и Инотекст объявили о прекращении своей деятельности.