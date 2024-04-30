Стали известны точные даты начала летних каникул в Новосибирске

В Новосибирске назвали даты начала летних каникул.
Департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что последняя, 4-я четверть в 2024 году началась 1 апреля. Она закончится 24 мая.
При этом на летние каникулы некоторые школы могут выйти позже названной даты, так как расписание отдыха может отличаться из-за разных факторов.
Также с 1 апреля в городе началась приемная кампания на поступление в первый класс. Многие родители пользуются Госуслугами, чтобы подать заявление. Об этом сообщает Vn.ru.
Напомним, что в Новосибирске Новоколледж, Новошкола и Инотекст объявили о прекращении своей деятельности.