В Новосибирской области на одну вакансию претендуют почти 100 сценаристов

В Новосибирской области на одну вакансию сценариста претендуют 96 человек.

РБК Новосибирск со ссылкой на hh.ru.Сибирь сообщил, что в апреле в поске работы было больше всего сложностей у сценаристов и режиссеров — 96 человек на одну вакансию. Также было трудно найти работу юристам, бортпроводникам, стратегам, продюсерам.

При этом быстрее всего работу находили врачи, фармацевты-провизоры — 0,8 резюме на вакансию, дворники — 1,1, медсестры — 1,3, повара, агрономы, автослесари и автомеханики — по 1,4, монтажники — 1,5.

«Медработники — врачи и младший медперсонал — давно в топе дефицитных, причем по всей стране, поэтому работодатели активно хантят этих специалистов в другие регионы, усиливая конкуренцию. «Синие воротнички» в структуре спроса сейчас на первом месте, и помимо этого, потребность в них постоянно растет», — сообщает hh.ru Сибирь.

Напомним, что в мае в Новосибирске ожидается потепление до +22 градусов.