Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам

Лето – горячая пора во всех смыслах. Дачникам буквально присесть некогда: ведь загородный дом постоянно требует внимания, да и ремонтом вроде давно собирались заняться. Те, кто собирается в дальнюю дорогу на машине, проверяют свое авто по полной программе. И во всех случаях не обойтись без проверенных временем надежных инструментов.

Так что предложение от «Галамарта» придется как нельзя кстати: 3 мая здесь действует акция «Второй товар за 1 рубль» на все инструменты – аккурат к горячему сезону стройки! Например, аккумуляторная дрель-шуруповерт «ЕРМАК» на даче совершенно точно лежать без дела не будет: поправить крышу, сделать беседку или навес, собрать садовую мебель, наконец, просто полку повесить – инструмент пригодится для всего.

Кстати, продукция «ЕРМАК» заслужила одобрение самого легендарного бойца MMA Сергея Харитонова, который регулярно пользуется инструментами от бренда. Также в ассортименте – электрические лобзики, перфораторы, тепловые пушки, шлифовальные машины и многое другое. Ну а среди автоинструментов – как отдельные детали, так и целые наборы в надежных и прочных кейсах. Очень удобно, ведь все необходимое всегда под рукой! Кроме того, уже готовый комплект является прекрасным подарком знакомому автолюбителю.

Не забудьте и про традиционные ШОК-цены, которые будут действовать в народном магазине в разные дни: 4 мая швабра VETTA обойдется в 99 рублей, а 5 мая погружной блендер LEBEN можно будет купить всего за 299 рублей. Ценник на светодиодную лампу составит 29 рублей 9 мая, а на удлинитель – 69 рублей 10 мая. Пригодится и дома, и на даче!

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт».

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