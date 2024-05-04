В Новосибирске депутат Госдумы Игнатов организовал концерт в преддверии 9 мая

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнaтов организовал в Новосибирске праздничный концерт, посвященный 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Полный аншлаг собрал концерт, который прошёл на сцене ДК «Металлург». Зрителям представили специальную концертную программу «Приношение Подвигу»: перед 500 новосибирцами выступил знаменитый Государственный академический Сибирский русский народный хор. Мероприятие состоялось специально для жителей Ленинского района.

В программу вошли произведения советских и современных композиторов, русские народные песни глубоко характеризующие предвоенные годы, годы Великой Отечественной Войны и период восстановления страны после пережитой трагедии.

«Я рад, что все мы смогли окунуться в атмосферу тех лет и прочувствовать радость Победы в преддверии праздника», — отметил Виктор Игнaтов.

Отдельные слова благодарности депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнaтов выразил заслуженному труженику тыла Кузьмину Александру Андреевичу, который также посетил концерт. Со сцены депутат рассказал, что Александр Андреевич работал на заводе Сибтекстильмаш во время Великой Отечественной войны в возрасте 13-ти лет.

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