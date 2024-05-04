В Новосибирске в День Победы появятся дополнительные вечерние электрички

В Новосибирске 9 мая будут назначены дополнительные электрички для перевозки пассажиров после праздничных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», жители левобережья, оставшиеся в центре города в День Победы, смогут воспользоваться электропоездом №7305 с Главного вокзала в 22:27 до Пригородного простора, прибытие в 22:58.

Для жителей Октябрьского и Первомайского районов будет отправлен электропоезд №6529 с Новосибирск-Главного в 22:40 до Издревая, прибытие в 23:28 через Речной вокзал.

Время стоянки вечернего электропоезда №6631 Новосибирск – Искитим на остановочных платформах Центр и Речной вокзал будет увеличено. Отправление с Главного вокзала в 22:28, с Центра – в 22:35, с Речного вокзала – в 22:41, прибытие на станцию Искитим – в 23:53.

Все электропоезда будут следовать со всеми остановками в пути следования. Пассажиров просят учитывать эти изменения в расписании при планировании своих поездок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области собирают подписи против строительства завода в Искитиме.