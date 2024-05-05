Митрополит Никодим поздравил жителей Новосибирска с Пасхой

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поздравил верующих с Пасхой во Вознесенском кафедральном соборе.

Он отметил значение этого праздника как символа избавления от смерти и бесконечной благодатной сокровищницы. Священнослужитель подчеркнул важность ответственности за духовную жизнь и призвал молиться за защитников Отечества.

Митрополит Никодим пожелал новосибирцам счастья, успехов и Божьей помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на полигоне провели торжественный митинг «За нашу победу!».