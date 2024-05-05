В Новосибирске на полигоне провели торжественный митинг «За нашу победу!»

Вчера, 4 мая, в Новосибирске состоялся торжественный митинг «За нашу победу!».

Мероприятие прошло на территории военного полигона 24-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения.

Мемориальный комплекс был создан для увековечивания памяти Героев России и павших бойцов в ходе проведения специальной военной операции. Фамилии тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, вписаны на скобе вокруг купола комплекса.

Департамент по социальной политике Новосибирска также принял участие в торжественной церемонии забора вечного пламени на мемориальном комплексе «Монумент славы».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутат Госдумы Игнатoв организовал концерт в преддверии 9 мая.