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общество

Блогер из Новосибирска Дава довел свою бывшую Бузову до слез

Фото: соцсети Давида Манукяна

Бузова удивилась, что бывший партнер сохранил татуировку с ее именем.

В новом выпуске программы «Сокровища императора» блогер Давид Манукян, также известный как Дава, и телеведущая Ольга Бузова показали свои парные татуировки в виде знака бесконечности на запястьях.

Также на теле Манукяна присутствует татуировка с именем Бузовой. Во время съемок программы Бузова удивилась тому, что ее бывший партнер сохранил татуировку с ее именем.

Обсуждая тему татуировок знаменитостей, Бузова внезапно заплакала и попросила сменить тему разговора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирскую модель Букрееву выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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