Губернатор поприветствовал участников Всероссийского детского турнира по футболу «Кубок Победы»

Губернатор Новосибирской области поприветствовал участников первого детского турнира по футболу «Кубок Победы», который пройдет в Новосибирске с 10 по 12 мая.

Всероссийский детский турнир по футболу приурочен к 79-й годовщине Великой Победы. Организатор мероприятия – медиахолдинг «СибФМ Group» при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и федерации футбола Новосибирской области.

За золотой и серебряный кубки победителей в турнире будут бороться 8-летние спортсмены 16 команд из Москвы, Воронежа, Оренбурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Красноярска, Иркутска, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Новосибирска, Бердска, а также, Луганска, и Павлодара.

«Соревнования Кубка не случайно проходят в дни, когда вся наша страна отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Миллионы российских семей бережно хранят память о своих родных и близких, тех, кто, сражаясь на фронте, работая в тылу, приближали Победу и мирное будущее для всех нас. Уверен, что участники Кубка Победы, все юные жители России и Новосибирской области знают и помнят о подвиге своих предков-победителей, также как они уважают своих сверстников, любят родителей, и нашу общую Родину – Россию», — отметил Андрей Травников.

«Соревнования по футболу «Кубок Победы» — это не только праздник спорта, но и возможность отдать дань уважения ветеранам и всем тем, кто внёс вклад в Великую Победу. Турнир способствует развитию патриотического воспитания и здорового образа жизни у подрастающего поколения», – подчеркнула директор СибФМ Group Марина Волк.

На соревнования приглашены официальные лица Новосибирской области, а также известный футбольный блогер Евгений Спиряков, который проведет автограф сессию и ответит на самые интересные вопросы.

«Кубок Победы» состоится с 10 по 12 мая 2024 года с 10:00 до 18:00. Место проведения: стадион «Спартак» (ул. Фрунзе, 15).

Генеральный автопартнер: Группа компаний «Альт парк»

Партнеры турнира: Сеть пиццерий Den’s Pizza, Федеральная Группа Компаний «Бизнес-Юрист», «Нуга Бест» — товарный знак южнокорейской компании «Nuga Мedical Co., Ltd.», DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом, ООО «Деревенское молочко», ООО «Научно-производственное предприятие «Фильтроткани» (научный партнёр Музея-лаборатории «Занимательная физика» имени профессора Н.Н. Соколова), Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», Частная школа «Top IT School»,«Гранд медиа», «Газпром», «Новосибирский зоопарк», «МК инжиниринг», «Трудовые резервы», Федерация Футбола.

Информационные партнеры: ОТС, Реклама Онлайн.

Фуд партнёры: Авторская пекарня «ВафLand», Кафе-блинная Tinlinna, FRESH JUICE, Фабрика мороженого «Гулливер», HOTDOGS.