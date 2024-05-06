Новосибирская область готова масштабно встретить 79-летие Победы в Великой Отечественной войне

«Приветствуется масштабное проведение празднования, вовлечение максимального количества жителей, особенно нашей молодёжи. Поэтому необходимо подготовиться, обеспечить все чётко, организованно, безопасно» – подчеркнул глава региона.



О проведении в регионе мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.



Основная тема всех мероприятий 2024 года, приуроченных ко Дню Победы – преемственность поколений воинов-освободителей, участников Великой Отечественной войны и СВО.



В предпраздничные и праздничные дни на территориях муниципальных районов и городских округов пройдет более 1 500 патриотических акций разного формата.



В апреле в Новосибирской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». На улицах, в скверах, у метро раздают Георгиевские ленточки — символ Победы и памяти. Активное участие в акции принимают волонтеры и бойцы студенческих отрядов. Будет роздано более 20 тысяч ленточек.



Акция «Письмо Победы»: каждый житель региона может написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны и сказать «спасибо». Для этого необходимо зайти на сайт заботаоветеранах.рф, выбрать фамилию, имя, отчество ветерана из списка и написать ему письмо.



«Окна Победы» – эта акция с каждым годом набирает все большую популярность среди школьников, которые украшают окна своего дома и классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами, посвященными Дню Победы, а также размещают фотографии своих работ в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды.



В 2020 году в регионе впервые была проведена акция «Сад Памяти», которая стала ежегодной. Традиция продолжается во всех муниципальных районах и городских округах.



Накануне 9 мая почти в каждом районе города будет выставлен Почетный Караул в рамках сетевого проекта «Вахта Памяти», более 200 курсантов заступят на Вахты Памяти у бюстов Героев и мемориальных комплексах.



Готовясь к великому празднику, на территории всего региона проходят многочисленные акции по приведению в порядок захоронений участников войны, мемориальных и памятных объектов. Самая крупная из них – «Дорога к обелиску». Для муниципальных образований, которые набирают волонтеров акции, на платформе ДОБРО.ру создан специальный штаб, где любой желающий может присоединиться к акции в качестве добровольца.



8 мая состоится церемония возложения цветов к памятнику «Раненый воин». В мероприятии примут участие труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей.



В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Акция «Свеча Памяти» будет организована 8 мая в 22.00 часа одновременно по всей области на центральных площадках, в парках Победы, скверах. По традиции, ключевой площадкой станет Монумент Славы в Новосибирске. Мероприятие будет сопровождаться демонстрацией ключевых событий Великой Отечественной войны на пилонах Монумента.



9 мая праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А.И. Покрышкина.



В 10.00 начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади им. Ленина. На трибунах наряду с ветеранами Великой Отечественной войны примут участие в торжественном мероприятии участники СВО и члены их семей.



Общественная гражданская акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.



В 12.30 часов на Монументе Славы состоится митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню.