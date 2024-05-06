В Новосибирске осудили главу фирмы за мошенничество при строительстве детского сада

В Новосибирске осудили главу строительной фирмы по делу о хищениях по национальному проекту.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что суд приговорил к трем годам лишения свободы условно главу компании, который обвиняется в мошенничестве при строительстве детского сада. Также он должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Уточняется, что с 2020 по 2021 год обвиняемый в рамках нацпроекта "Демография" госконтракта по строительству детсада-яслей в рабочем поселке Чаны Чановского района похитил денежные средства в размере более 15 миллиона рублей у управления капитального строительства региона.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура внесла представление главам пяти районов.