Финалисты четвертой недели конкурса «Мир глазами детей» рассказали о своих рисунках

Софья, София, Елизавета и Дарья рассказали Сиб.фм о том, почему они выбрали именно такую тему для своей работы. Оценить рисунки пятой недели можно на сайте проекта.

Победители четвертой недели конкурса детских рисунков «Мир глазами детей» рассказали редакции о том, как проходил выбор темы рисунка и что авторы хотели отразить в своих творениях.

Софья Прощалыгина объяснила свой выбор так:

«Я нарисовала эти тюльпаны для мамы в честь праздника 8-го марта. Тюльпаны это символ весны, любви и радости».

Софья Постникова рассказала целую историю создания своего шедевра:

«Мы каждое лето с мамой и папой в детстве ездили на море, это самое спокойное, счастливое и безразмерное, как море мирное время. С берега можно увидеть бескрайний мир, теплый ветер и лучи солнца дают чувство безопасности и на душе становиться тепло. Дельфины тоже играют свою роль в рисунке, приятные воспоминания, когда плавала с ними, от них исходит счастье».

Елизавета Шелякина высказалась кратко:

«Потому что я очень люблю рисовать природу, ее бескрайние красоты».

О своих причинах выбора темы рассказала и Дарья Галыгина:

«Я обожаю Алтайский край, мы каждое лето с родителями выезжаем туда на отдых, можно сказать, что я нашла там свое место силы которое вдохновляет меня и мотивирует».

Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» продолжает принимать работы юных художников от 3 до 14 лет. Участники могут изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране. Конкурс позволит детям выразить свою любовь к России через творчество и увидеть, как разнообразно и удивительно они воспринимают окружающий мир.

Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Главное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Заявки на участие принимаются до 31 мая. Рисунки юных новосибирцев будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат приятные призы.

Кроме того, автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие на празднике от СибФМ Group.