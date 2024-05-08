Глава СК поручил доложить о нарушении прав ребенка-инвалида в Новосибирске

Председатель СК России взял на контроль ситуацию с нарушением прав ребенка-инвалида в Новосибирске.

Как сообщает информационный центр СК России, председатель ведомства дал ряд поручений по информации о нарушении прав ребенка-инвалида в Новосибирске.

Так, 13-летний мальчик из Новосибирска является инвалидом. Он проживает с мамой в общежитии в малогабаритной комнате на шестом этаже. При этом подход к лифту не оборудован пандусом.

В марте 2023 года мама обратилась в администрацию с просьбой реконструировать помещения общего пользования, но получила отказ. Аргументировали это тем, что нет технических возможностей.

Также ее и ребенка не признали нуждающимися в улучшении жилищных условий, так как доход семьи превышает установленные требования. Уже год мальчик не может покинуть место жительства.

До этого Александр Бастрыкин, глава СК, потребовал предоставить доклад по факту инцидента.

В данный момент в СУ СК по области была проведена проверка, по итогам которой отказали в возбуждении уголовного дела.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о результатах процессуальной проверки и причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела», — пишет пресс-служба.

Помимо этого, Бастрыкин также поручил ему доложить о проделанной работе и взял на контроль данное дело.

Напомним, что за изготовление масла из конопли новосибирского военного оштрафовали на 30 тысяч.