Группа крупного банка завершила объединение пенсионных фондов

ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ «Открытие». Объединенный НПФ стал одним из крупнейших на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей, количество клиентов составляет 10,46 млн человек. Фонд продолжит выполнять все обязательства перед клиентами НПФ «Открытие».

Деятельность присоединенного фонда НПФ «Открытие» прекращена 3 мая 2024 года, о чем была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Объединение фондов для клиентов – физических лиц и юридических лиц прошло максимально ровно, перевод пенсионных средств произошел автоматически. Клиентам присоединенного НПФ «Открытие» не требуется перезаключение договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении.