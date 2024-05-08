Как правильно завязать Георгиевскую ленту на День Победы 9 Мая

Георгиевская лента является основным символом Дня Победы. Многие люди, получившие ее от волонтеров, не знают, как ее правильно завязать. Сиб.фм публикует несколько классических способов.

1. Самый простой способ — это так называемая галочка: для этого нужно перекрестить ленту и закрепить ее на одежде, например, с помощью булавки.

2. Второй способ предлагает сложить ленту в форме английской буквы Z.

3. Ленту также можно носить в виде цифры 9: для этого ленту складывают в петлю, как для галочки, но левый конец ленты скрывается.

4. Можно сложить ленту пополам, затем верхний конец растянуть вправо, а нижний — влево: так лента будет прикреплена к одежде в виде буквы V.

5. Один из более сложных способов — в виде пятиконечной звезды. Нужно зажать конец ленты между указательным и большим пальцем, согнуть на расстоянии 10–15 см и уложить сгиб на удерживаемый конец. Получится треугольник. Затем, удерживая место соединения лент, повернуть заготовку на 180 градусов. Затем снова согнуть ленту на расстоянии 10–15 см и уложить сгиб на удерживаемый конец. Получится ромб. Повернуть заготовку и сформировать треугольник сбоку от первого. С противоположной стороны сложить четвертый треугольник. Затем повернуть брошь последний раз и сформировать пятый угол пятиконечной звезды. Лишнее можно отрезать.

6. Ленту можно завязать как обычный бант.

7. Можно свернуть ленту в трубочку и из нее сделать кружок.

8. Последний способ предлагает завязать ленту в виде буквы М (май): нужно складывать так же, как для буквы Z, только потребуется три складывания вместо двух.