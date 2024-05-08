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общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает новосибирцев в День Победы 9 мая

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске синоптики рассказали о погоде в День Победы 9 мая.

По данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, 9 мая в Новосибирске ночью температура будет варьироваться от +5 до +7 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

Днем будет теплее — от +19 до +21, ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Без осадков.

В области ночью температура будет колебаться от +3 до +8 градусов, ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12.

Днем — от +19 до +24 градуса. Ветер такой же, 6-11 метров в секунду с порывами до 17. Преимущественно без осадков.

Напомним, что мэрия Новосибирска опубликовала план торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Великой Победы.

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Нина Раневская
Журналист

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