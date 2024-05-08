Стала известна дата отключения отопления в Новосибирске

В мэрии Новосибирска назвали предварительную дату отключения отопления.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, по предварительным данным, отопление в городе отключат с 13 мая.

Обычно отопительный сезон заканчивается, когда средняя температура воздуха становится выше 8 градусов. По данным синоптиков, в области похолодания не ожидается.

После завершения отопительного сезона пройдут гидроиспытания системы. Это необходимо для подготовки к следующему сезону.

Напомним, что в Новосибирске в 2024 году отремонтируют 19 км дорог по нацпроекту БКД.