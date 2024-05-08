Центр Новосибирска перекроют: карта ограничения движения на 9 мая

Новосибирцев в День Победы, 9 мая, ждёт много интересного в центре города. Однако следует правильно выбирать маршруты: практически все главные магистрали будут перекрыты.

Перекрытия 9 мая начнутся уже с раннего утра – в 7.00 движение будет запрещено по чётной стороне улицы Ипподромской. В течение трёх часов будет перекрыт участок магистрали от Военной до Фрунзе. Это связано с перемещением техники, которая будет задействована во время парада.

В это же время начнут действовать ограничения в самом центре Новосибирска. С семи утра перекроют участок Красного проспекта от улицы Фабричной до Гоголя. Нельзя будет проехать и по прилегающей улице Мичурина. В это же время перекроют и улицу Кирова на участке от Восхода до Каменской.

Перекрытия на левом и в Академгородке

Движение будет ограничено спустя два часа, с 9.00, на ОбьГЭСе и в Академгородке. Так, например, на улице Новоморской перекроют участок дороги от Мухачёва до Ветлужской. В Академгородке перекрытия коснутся улиц Ильича и Цветного проезда.

Спустя ещё час, в 10.00, будет перекрыта улица Станиславского – на отрезке между двумя площадями. Поэтому тем, кто едет с левого берега на правый, лучше успеть проскочить до этого времени.

В 11.45 на левом берегу будут перекрыты дополнительные магистрали: проехать нельзя будет по Плахотного и Пархоменко на участках, прилегающих к улице Станиславского.

Смена дислокации

Тем временем, на Красном проспекте изменится участок ограничения. В два часа перекрыт будет отрезок от улицы Советской до Фрунзе. На этом отрезке также нельзя будет подъехать к главной магистрали Новосибирска. В центре ограничения продлятся до 23.00.

Кроме того, в 21.00 начнут действовать дополнительные ограничения: будут перекрыты улицы Восход от Кирова до Зыряновской, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса от Ватутина до площади Лыщинского, улица Немировича-Данченко от Ватутина до площади Лыщинского, улицы Блюхера от Котовского до площади Лыщинского, въезд на эстакаду на площади Инженера Будагова с Красного проспекта и Большевистской, улица Каменская от Октябрьской магистрали до Орджоникидзе, проезд за НОВАТом от Орджоникидзе до Депутатской.

Окончательно все ограничения в центре будут сняты в 22.30. Ещё в течение получаса будут открываться входы и выходы на станцию метро «Площадь Ленина», которые будут заблокированы в течение всего парада.