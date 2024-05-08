В мэрии Новосибирска рассказали какие улицы отремонтируют в рамка проекта БКД

В Новосибирске приступили к комплексному ремонту дорожных объектов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Один из таких объектов – ул. Авиастроителей, которая должна стать завершающим звеном между ул. Трикотажной и проспектом Дзержинского, а также ул. Учительской, отремонтированными по нацпроекту в 2023 году.

«В этом году город получил дополнительно на ремонт дорог 1 млрд 300 млн рублей из бюджета Новосибирской области. Необходимо эффективно освоить эти средства и быть готовыми к расширению объёма работ в случае дополнительных субсидий из бюджетов разных уровней, – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. – Мы уже приступили к работам по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году по БКД предстоит выполнить большой объем – привести в нормативное состояние 14 дорожных объектов общей протяжённостью более 19 километров. Это улицы Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительская, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинская, Выборная, Балтийская, Дачная, Автогенная, Героев Революции. Нужно развернуть полномасштабный ремонт как можно раньше, чтобы уложиться в срок».

На сегодня определены подрядчики на все объекты БКД. Общий объем финансирования составляет 1 млрд 218 млн рублей.

«Особенностью текущего года является то, что все 14 объектов делаются комплексно. Помимо ремонта проезжей части, мы также ремонтируем тротуары, восстанавливаем газоны, меняем и восстанавливаем бордюрный камень, как дорожный, так и садовый. Также будут выполнены работы по нанесению дорожной разметки, восстановлению и установке недостающих дорожных знаков», – рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов.

С начала мая приступили к ремонтным работам на ул. Авиастроителей. Муниципальный контракт на ремонт объекта заключен 5 февраля с подрядной организацией ООО «СтройСити». Контрактом предусмотрен ремонт улицы на участке от ул. Трикотажной до ул. Учительской протяженностью 900 метров. Площадь ремонтного участка – 14 250 кв. метров. Стоимость работ составляет 70 млн рублей.

Как отметил Виктор Хихов, улица Авиастроителей включена в программу, чтобы обеспечить связь между ул. Трикотажной и проспектом Дзержинского, а также ул. Учительской, отремонтированными в прошлом году.

Контрактом предусмотрены комплексные ремонтные работы по исправлению продольного и поперечного профилей покрытия путем фрезерования и устройства выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, замене дорожных бортовых камней, устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, замене/установке садовых бортовых камней, ремонту/устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройству газонов, подъему существующих смотровых и дождеприемных колодцев с применением литого асфальтобетона, нанесению дорожной разметки и замене (восстановлению) дорожных знаков.

«На сегодня выполнено стопроцентное фрезерование, демонтаж садового поребрика – около 60 % и установка – около 35 %. Согласованы составы на асфальтобетонную смесь, и мы выходим на укладку нижнего слоя. Работы проводятся круглосуточно. То, что можно сделать днем, то выполняем. Например, установку бордюров, которую невозможно выполнить ночью из-за освещения. А непосредственно укладку асфальтобетона будем стараться выполнять в ночное время, чтобы как можно меньше было движения машин», – отметил директор ООО «Стройсити» Максим Клипиков.

Завершить ремонт планируется в конце августа. Гарантийный срок на результат выполненных работ составит четыре года с момента подписания акта приемочной комиссии.

Строительный контроль по объекту в рамках муниципального контракта ведет ООО «Строительная лаборатория». Общая стоимость контракта – более 1,3 млн рублей.