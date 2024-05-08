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общество

В нескольких дорожных компаниях Новосибирской области прошли обыски

Фото: Сиб.фм

В НСО прошли обыски в дорожных компаниях.

По данным РБК Новосибирск, сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь».

Уточняется, что обыски прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении контрактов по установке автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на трассах области. Речь идёт об ущербе в 100 миллионов рублей.

Правоохранительные органы полагают, что должностные лица подрядных организаций заменили дорогостоящее иностранное оборудование на более дешёвое.

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Валерия Митрохина
Журналист

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