В нескольких дорожных компаниях Новосибирской области прошли обыски

В НСО прошли обыски в дорожных компаниях.

По данным РБК Новосибирск, сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь».

Уточняется, что обыски прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении контрактов по установке автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на трассах области. Речь идёт об ущербе в 100 миллионов рублей.

Правоохранительные органы полагают, что должностные лица подрядных организаций заменили дорогостоящее иностранное оборудование на более дешёвое.