В Новосибирск перед Днем Победы поступило около 500 тысяч гвоздик

В Новосибирск перед Днем Победы доставили около 500 тысяч гвоздик.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Новосибирской области, за две недели, с 22 апреля по 7 мая, в региональный центр было доставлено около 500 тысяч гвоздик зарубежного происхождения.

Основными поставщиками цветов стали Эквадор и Нидерланды. Партии срезов были проверены на фитосанитарное благополучие и допущены к продаже на территории РФ.

Всего за с 22 апреля по 7 мая в распределительные центры и оптово-розничные сети города завезли три миллиона цветов. На втором месте после гвоздик идут розы, хризантемы, альстромерии и гипсофилы.

Напомним, что в Новосибирске запустят салют на набережной в День Победы.