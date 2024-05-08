В Новосибирске стартовали праздничные акции, посвященные Дню Победы

В Троицком сквере Новосибирска начались празднества, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Троицкий сквер ─ любимое место отдыха для жителей Западного жилмассива. Здесь традиционно проходят народные гулянья. В этом году на площадке стартовала патриотическая акция «Квартал Победы».

Вокруг центральной сцены расположились выставка ретро-техники времен Великой Отечественной, фотозона, полевая кухня с традиционной солдатской кашей и мини-площадки для проведения мастер-классов. Здесь все желающие могли научиться плести маскировочные сети, изготавливать блиндажные свечи, освоить или восстановить навыки по разборке и сборке автомата. Кроме этого, работала зона, где школьники могли изготовить памятные сувениры для участников СВО или написать им письмо.

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска оказывают поддержу организаторам мероприятия, а приглашенные артисты и участники городских самодеятельных коллективов создают особую душевную атмосферу.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Чаховский рассказал, что Троицкий сквер объединяет жителей четырех микрорайонов, и на праздниках всегда бывает очень много людей.

«Через несколько дней наступит священный для каждого россиянина праздник – День Победы. В этот день мы отдаем дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам — тем, кто в тяжелые военные годы плечом к плечу ценой невосполнимых потерь ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны и работал в тылу. Русский народ всё превозмог и победил. И, конечно, в эти дни мы особо поздравляем всех наших ветеранов и тружеников тыла», — пояснил депутат.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Денис Кулинич поддержал коллегу:

«Начинаются праздники, посвященные 79-й годовщине Победы. Для каждого жителя нашей страны это великий день. Наши ветераны совершили великий подвиг – избавили от фашизма не только нашу страну, но и весь мир. Сегодня наши ребята в рамках СВО занимаются той же работой. Как и тогда, нам нужно снова сплотиться, и вместе мы сможем победить. Праздничные мероприятия проходят у нас не только на этой площадке, но и в других парках и скверах», — напомнил Денис Кулинич.