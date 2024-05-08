В Новосибирске в ближайшие дни может закончиться отопительный сезон

В Новосибирске в ближайшие дни может завершиться отопительный сезон.

Как сообщает СГК со ссылкой на решение мэра Новосибирска, в ближайшие дни в городе закончится отопительный сезон.

В Новосибирске ТЭЦ отпускают теплоноситель минимальной температуры — 75 градусов. При этом в домах можно регулировать подачу тепла.

Несколько УК и ТСЖ уже минимизировали на 30-50% потребление домами тепла.

Так, расход до уровня порядка 50% от стандартного снизился в домах УК «Сергиев Пассаж» по улице Обогатительная, 9 и ТСЖ «Оловозаводская, 18/2».

Отмечается, что полностью отключить тепло в доме можно, если все жильцы примут такое решение.

Напомним, что стало известно, где перекроют дороги в Советском районе Новосибирска на 9 мая.