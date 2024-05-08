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общество

В Новосибирске выдали разрешение на ввод первой очереди кампуса НГУ

Фото: пресс-служба НГУ

Мэрия Новосибирска выдала разрешения на ввод первой очереди кампуса Новосибирского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба администрации Новосибирской области, ряд зданий нового кампуса мирового уровня НГУ введут в эксплуатацию. Разрешение выдала мэрия регионального центра.

К зданиям первой очереди относятся: досуговый центр, 2 блока общежитий, учебный корпус специализированного учебно-научного центра и физматшколы. Площадь, на которой они расположены, составляет 38 тысяч квадратных метров.

В данный момент проходят работы по благоустройству.

Во вторую очередь возведут пятиэтажный корпус с аудиториями, студенческий проектный центр, научную библиотеку и переход. Общая площадь 16 тысяч квадратов.

Напомним, что в Новосибирске начали ремонтировать улицу Авиастроителей.

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Нина Раневская
Журналист

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