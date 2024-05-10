В Новосибирске сапбордисты устроили заплыв по Оби в День Победы

В мероприятии на воде смогли принять участие около сотни человек – все имели при себе военную атрибутику.

В Новосибирске сапсерферы провели парад Победы на Оби. Информация об этом появилась в группе «Сап.Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Грандиозный заплыв, в котором приняли участие порядка 100 человек, стартовал утром 9 мая 2024 года от Европейского берега. Финишировали спортсмены около аквапарка.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске 9 мая прошла эстафета памяти маршала Покрышкина.Участникам необходимо было пробежать отрезок Красного проспекта от улицы Ядринцевской до Сибревкома.