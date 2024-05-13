На Бульваре Победы в Новосибирске прошло празднование Дня Победы

На Юго-Западном жилмассиве есть знаковое для местных жителей место – бульвар Победы. Накануне Дня Победы здесь собрались сотни горожан, чтобы почтить память воинов, защищавших Родину в 1941-1945 годах.

Горожане пришли с портретами своих дедов и прадедов и прошли с ними по главной аллее: «Бессмертный полк» состоялся здесь как локальная акция. Шествие заняло весь бульвар, колонна растянулась на десятки метров. В этом строю шли и депутаты Совета депутатов города Новосибирска Лилия Гончарова и Андрей Аникин, при непосредственной поддержке которых был организован этот праздник.

На главной сцене праздника звучали песни военных лет в исполнении ансамбля «Дружина». Зрители от души подпевали, пожилые пары кружились в вальсе под любимые с детства мелодии.

Ребятишки с интересом осваивали военную технику, которую предоставил технический военно-исторический клуб «Сибирская Гвардия».

«Мало осталось тех, кто проливал свою кровь на полях сражений, уходят от нас и труженики тыла – те, кто своим трудом ковал победу в тылу. очень мало осталось и детей войны. Но все эти люди не уходят в небытие – они навсегда зачислены в «Бессмертный полк». Они живут в нашей памяти, пока мы передаем память о них нашим детям и всем последующим поколениям», — рассказала Лилия Гончарова.

«Миллионы советских людей погибли в этой кровавой войне ради того, чтобы мы сегодня жили. И наша задача, и задача будущих поколений — сохранить и преумножить всё то, что передали нам ветераны. Чтобы наша страна и наш парод были ещё сильнее. Отдельное спасибо хочется сказать тем, кто, не взирая на голод и холод, не отходил от своих станков – труженикам тыла. Также хочу поблагодарить жителей Юго-Западного жилмассива и Ленинского района, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи для зоны СВО. Вместе мы – сила, и вместе мы победим!» – подытожил Андрей Аникин.

Закончился праздник традиционным солдатским ужином – горячей гречневой кашей из настоящей полевой кухни с чаем и хлебом. Народное гуляние по бульвару продолжалось до позднего вечера.