Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор главе строительной компании

Инцидент произошел осенью 2020 года.

Новосибирский областной суд подтвердил приговор директору строительной компании Виталию Домогатскому по делу о смерти рабочего на объекте капремонта учебно-спортивного комплекса НГУ.

Суд оставил без изменений решение, по которому Домогатскому назначено два года колонии-поселения, замененных на принудительные работы с удержанием части заработной платы и лишением права заниматься руководящей деятельностью.

Домогатский признан виновным. Его приговор вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что замкомандира батальона «Буревестник» Бормотов из Новосибирска рассказал, как Армия России ответит ВСУ за удар по Белгороду.