Опубликованы кадры смертельного ДТП в Новосибирске

13 мая в Новосибирске произошло ДТП на улице Большой.

По данным МАСС, в результате аварии пассажир и водитель автомобиля оказались зажаты в машине. На месте происшествия работали спасатели, которые с помощью специальных гидравлических инструментов извлекли мужчину из автомобиля. Пострадавшего госпитализировали.

Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, 19-летний парень за рулём Subaru Legacy выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ возле дома № 310, к. 1.

Спасатели МАСС призывают водителей соблюдать ПДД. Они отметили, что это может спасти множество жизней как собственных, так и других участников дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились подробности похищения мужчины и женщины из-за наркотиков под Новосибирском.