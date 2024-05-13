«Водитель BMW был в балаклаве»: появились подробности похищения мужчины и женщины из-за наркотиков под Новосибирском

Жители станции Евсино рассказали подробности похищения людей 12 мая.

В Новосибирской области на станции Евсино 12 мая неизвестные на синей BMW похитили мужчину с женщиной. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, на которых видно, что к ним подъезжает иномарка, и вышедшие из неё люди насильно сажают их в салон автомобиля. Велосипед остался на дороге.

Корреспондент Сиб.фм связался с женщиной, которая стала очевидицей произошедшего.

По словам Екатерины (имя изменено), около 22:00 на её улице раздались крики.

«Мы вместе с соседями вышли на улицу, посмотрели видео с камер. Вначале мы подумали, что похитили подростков, сразу же вызвали полицию. Полицейские нам сказали, что они сейчас поедут за похитителями. Один сосед рассказал, что водитель синей BMW был в балаклаве», — вспоминает женщина.

Как рассказала Екатерина, до приезда полиции догнать похитителей попытались местные жители, однако они сумели оторваться.

По данным источника Сиб.фм, пострадавшими оказались 42-летний Александр К. и его сожительница. Их нашли на трассе живыми.

«Их насильно посадили в машину, потому что якобы они задолжали за партию наркотиков», — утверждает сибирячка, ссылаясь на слова похищенных, которые признались, за что их увезли неизвестные.

Жители также заявили, что Александр, которого похитили, занимался распространением наркотиков через закладки. Об этом якобы знает весь посёлок.

«Мы всем знаем, что они занимаются закладками. Когда они вышли из дома, их и заволокли в машину», — написала еще одна женщина.

Поймали ли самих преступников — пока неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что поступило заявление, проводится проверка. В Следственном комитете по региону добавили, что проводится проверка по статье 126 УК РФ (похищение человека), однако дело ещё не возбуждено.

В телеграм-канале АСТ-54 9 мая появилось видео с BMW в Бердске, водитель которой создает аварийную ситуацию и дрифтом разворачивается на перекрестке. Автор ролика утверждает, что эта та самая машина, на которой похитители людей в Евсино. Вместо госномера на багажнике автомобиля было написано «Королеве щеки рвал».

«Мы тоже видели этот ролик. Эта та же самая машина, у неё на дверях какие-то пятна, они и попали на наши камеры. Мне соседи рассказали, что часто видят эту машину в Бердске и в Искитиме. Госномеров на ней никогда нет», — подытожила Екатерина.

Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий.

Если вы стали очевидцем ЧП, сообщите об этом в редакцию.

WhatsApp +7 (951) 377-76-35