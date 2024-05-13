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проиcшествия

Ребенок из Омска погиб при пожаре в День Победы

Фото: СУ СКР по Омской области

В четверг, 9 мая, в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Королёва в Омске произошел пожар, в результате которого погиб 7-летний мальчик.

По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области, ребенок находился дома один во время возгорания.

Ребенка пытались реанимировать. Однако мальчик скончался в машине скорой помощи. Предварительно установлено, что причиной смерти стало острое отравление угарным газом.

Уголовное дело возбуждено. Место происшествия осмотрели. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с источником открытого огня. Окончательная причина установится после проведения экспертизы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подростков из Новосибирска обвинили в сбыте крупной партии наркотиков.

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Игорь Кириченко
Журналист

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