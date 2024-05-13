Стали известны результаты пятой недели конкурса «Мир глазами детей»

По результатам голосования были определены ещё четыре работы, которые украсят собой Михайловскую набережную 1 июня.

Завершилась пятая неделя конкурса «Мир глазами детей», по результатам голосования рейтинг возглавили следующие авторы:

Алиса Вайенберг

Анна Ротонос

Евгения Трофимчук

Анна Горшкова

Рисунки этих авторов украсят собой выставку, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, отсканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат ценные призы.

Шестая неделя конкурса стартовала, а это значит, что ровно через семь дней Новосибирск узнает имена ещё 4 финалистов. Голосование за лучшие работы уже началось.