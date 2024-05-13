сегодня
13 мая, 10:41
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 91.82 | eur 98.94
сегодня
13 мая, 10:41
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 91.82 | eur 98.94
сегодня 09:17
общество

В Искитимском районе Новосибирской области грибник нашел редкий гигантский строчок

Фото: социальные сети

Редкий гигантский строчок нашел грибник в Искитимском районе в НСО.

В группе «Грибы и грибные места НСО» социальной сети «ВКонтакте» грибник из Новосибирской области Константин Зеленцов сообщил о том, что нашел в лесу Искитимского района редкий гриб — гигантский строчок.

По его словам, строчок гигантский съедобен так же, как и сморчковая шапочка, но только после термообработки. Однако строчок обыкновенный считается ядовитыми и не пригодным для употребления.

Напомним, что в Новосибирской области нашли гриб, похожий на цветок.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в