В Искитимском районе Новосибирской области грибник нашел редкий гигантский строчок

Редкий гигантский строчок нашел грибник в Искитимском районе в НСО.

В группе «Грибы и грибные места НСО» социальной сети «ВКонтакте» грибник из Новосибирской области Константин Зеленцов сообщил о том, что нашел в лесу Искитимского района редкий гриб — гигантский строчок.

По его словам, строчок гигантский съедобен так же, как и сморчковая шапочка, но только после термообработки. Однако строчок обыкновенный считается ядовитыми и не пригодным для употребления.

Напомним, что в Новосибирской области нашли гриб, похожий на цветок.