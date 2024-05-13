В Новосибирске пропала 85-летняя пенсионерка в желтой куртке

В Новосибирске ищут 85-летнюю женщину, которая пропала 13 мая.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Советском районе Новосибирска в микрорайоне «Шлюз» пропала 85-летняя Алла Третьякова (Петровская).

Сообщается, что пенсионерка 13 мая 2024 года ушла в неизвестном направлении.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: желтая куртка, черные брюки, серые сандали, черный берет.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что в Новосибирске ищут 83-летнего мужчину в клетчатой рубашке.