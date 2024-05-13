В заведениях Новосибирска поднялись цены на бизнес-ланчи

Новосибирск вошел в тройку лидеров по средней стоимости бизнес-ланчей. Об этом сообщили аналитики сервиса 2ГИС.
Так, в столице Сибири обед в заведениях общепита обойдется в среднем в 416 рублей. Дороже только в Москве и Красноярске (483 рубля и 451 рубль).
За три года цены на комплексные обеды в Новосибирске выросли на 37%. Аналогичный рост отмечен в среднем по стране.
Самые демократичные бизнес-ланчи среди городов-миллионников найдены в Омске. Там можно поесть всего за 300 рублей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что на массовой свадьбе в Москве поженилась пара из Новосибирска.