В заведениях Новосибирска поднялись цены на бизнес-ланчи

Новосибирск вошел в тройку лидеров по средней стоимости бизнес-ланчей. Об этом сообщили аналитики сервиса 2ГИС.

Так, в столице Сибири обед в заведениях общепита обойдется в среднем в 416 рублей. Дороже только в Москве и Красноярске (483 рубля и 451 рубль).

За три года цены на комплексные обеды в Новосибирске выросли на 37%. Аналогичный рост отмечен в среднем по стране.

Самые демократичные бизнес-ланчи среди городов-миллионников найдены в Омске. Там можно поесть всего за 300 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на массовой свадьбе в Москве поженилась пара из Новосибирска.